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Esenyurt’ta bir lokantada patlama meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

08 Mart 2019 Cuma 07:35
Esenyurt’ta bir lokantada patlama meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde bu sabah saat 05.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 araç hasar gördü, çevredeki evlerin camları kırıldı.


Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 07:35
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