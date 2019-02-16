Esenyurt’ta bir iş merkezinin çatısından kopan parçalar paniğe neden oldu
Esenyurt’ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısından kopar parçalar paniğe neden oldu.16 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
Esenyurt’ta 5 katlı bir iş merkezinin çatısından kopar parçalar paniğe neden oldu.
Olay, İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş merkezinin çatısından kopan bazı parçalar yola düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye vinci yardımıyla çatıdan kopan parçalar, güvenli bir şekilde taşındı.
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