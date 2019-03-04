Esenyurt’ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Hüsamettin Türkmen (45) isimli işçi, toprak altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiyi toprak altından kurtarma çalışmaları sürüyo IHAAW172156-ASA/04-03-2019- Esenyurt’ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

IHAAW172156-ASA/04-03-2019- Esenyurt’ta bir inşaatta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Hüsamettin Türkmen (45) isimli işçi, toprak altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiyi toprak altından kurtarma çalışmaları sürüyor.04.03.2019 17:21:56TSINNNN

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