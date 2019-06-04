Esenyurt’ta bir atık toplama merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esenyurt’ta bir atık toplama merkezinde yangın çıktı.
04 Haziran 2019 Salı 14:35
Esenyurt’ta bir atık toplama merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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