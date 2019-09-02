Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüy
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı.02 Eylül 2019 Pazartesi 10:14
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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