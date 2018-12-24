Esenyurt’ta 130 Suriyeli daha ülkesine döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından bölgeye dönüşler devam ediyor. 130 Suriyeli daha bugün ülkelerine döndü.

Esenyurt Belediyesi tarafından ülkelerine gönderilen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. 4 otobüsle yola çıkan Suriyelinin eşyaları da Esenyurt Belediyesi tarafından gönderildi.

‘Daha yüzde 10’unu gönderebildik’

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 130 kişinin gönderildiğini belirterek, "Bu yıl itibariyle gönderdiğimiz kişi sayısı 4 bin 250 kişi oldu. Kendi başına gidenlerle 5 bin 500 rakamını yakaladık. Önümüzdeki yıl 25 bine kadar göndereceğiz. Daha yüzde 10’unu gönderebildik. Bize bir okul ya da yarım hastane kar ettirdi. O bakımdan biraz rahatlamış olduk" dedi.

Alatepe "Kahraman ordumuza Allah kuvvet versin. Askerimiz o bölgeyi özgürleştirdikçe bu insanlar da evlerine gidecek. Gönüllü gidişler arttı. Burada da huzurlular ama kendi vatanlarına dönmek istiyorlar" diye konuştu.