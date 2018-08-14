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Esenyurt'daki kurban kesim ve satış yerleri nerede göster?

2018 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerleri de kurbanlık alacak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İstanbul'un pek çok noktasında bulunan bu yerler vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmelerine imkan sağlamakta. Peki Esenyurt kurban satış yerleri ve Esenyurt kurban kesim yerleri nerede bulunmakta?

14 Ağustos 2018 Salı 13:38
Esenyurt'daki kurban kesim ve satış yerleri nerede göster?

2018 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerleri de kurbanlık alacak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İstanbul'un pek çok noktasında bulunan bu yerler vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmelerine imkan sağlamakta. Peki Esenyurt kurban satış yerleri ve Esenyurt kurban kesim yerleri nerede bulunmakta?

CarrefourSA A. Ş. Güzelyurt Mah. Mustafa Kemal Cad. No. 6 E-5 Yolu Üzeri - CarrefourSA A. Ş. Güzelyurt Mah. Mustafa Kemal Cad. No. 6 E-5 Yolu Üzeri

- Esenyurt Belediyesi Evren 2 Oto Sanayi Sitesi Yanında Bulunan Yer - Esenyurt Belediyesi Evren 2 Oto Sanayi Sitesi Yanında Bulunan Kesim Konteynırı

- Özel Mehmet Altun Ortaöğretim Yurdu Bahçesi Bağlarçeşme Mah. Ahmet Arif Cad. 1121 Sok. No: 52

- Özel Mehmet Altun Ortaöğretim Yurdu Bahçesi Bağlarçeşme Mah. Ahmet Arif Cad. 1121 Sok. No: 52 Adresinde Bulunan Kesim Konteynırı

- Özel Narmanlar Mezbahası Evren Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım

- Erenler Kültür Hizmet Derneği İstiklal Mah. Mehtap Sok. No: 3 Kurban Kesim Konteynırı

- Kıraç Öğrencilerine Hizmet Derneği Osman Gazi Mah. Papatya Cad. Gülbahar Sok. No: 7 Kurban Kesim Konteynırı

- Türkan Altun Kız Öğrenci Yurdu Kapadık Mah. 1354. No: 8 Kurban Kesim Konteynırı

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:38
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