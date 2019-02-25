Esenyurt’da beyaz örtü etkisini sürdürüyor
İstanbul’da etkili olan yağmur sonrasında çoğu ilçede karlar erirken, Esenyurt’da beyaz örtü hala etkisini sürdürüyor.25 Şubat 2019 Pazartesi 10:59
İstanbul’da etkili olan yağmur sonrasında çoğu ilçede karlar erirken, Esenyurt’da beyaz örtü hala etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, ekipler kaldırımlarda oluşabilecek kazaların önüne geçmek içinkar küreme çalışmaları yapıyor.
2 gün boyuncadevam eden kar yağışı İstanbul’u etkisi altınaalmıştı. Kar kalınlığı bazı ilçelerde15 santimetreyi bulurken, dün gece başlayan yağmur sonrası karlar erimeye başladı. Esenyurt’ta isebeyaz örtü etkisini sürdürüyor. Cadde ve kaldırımlarda bulunan karlar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, belediye ekipleri ise karları temizleme çalışmasınısürdürüyor.
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