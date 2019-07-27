Esenyurt, Doğan Aras Bulvarı’nda seyir halindeki 2 katlı bir özel halk otobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı. Alevli şekilde yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Esenyurt, Doğan Aras Bulvarı’nda seyir halindeki 2 katlı bir özel halk otobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı.

Esenyurt, Doğan Aras Bulvarı’nda seyir halindeki 2 katlı bir özel halk otobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı. Alevli şekilde yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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