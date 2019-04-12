Esenyurt Belediyesinde devir teslim töreni Esenyurt Belediyesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatasını alan yeni belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt görevi Ali Murat Alatepe’den devraldı.

Esenyurt Belediyesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatasını alan yeni belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt görevi Ali Murat Alatepe’den devraldı.

Millet İttifakı CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre Esenyurt’ta seçimi kazanmıştı. Bozkurt düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Ardından mazbatasını alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, devir teslim töreni için Esenyurt Belediyesine gitti. Bozkurt, Ali Murat Alatepe’den görevi devraldı. Görev devir teslimi sırasında Ali Murat Alatepe ve Başkan Kemal Deniz Bozkurt birbirlerine iyi dileklerini iletip çiçek takdim etti.

Alatepe, Başkan Bozkurt’a belediyeye ait mührü de teslim etti.

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