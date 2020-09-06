Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’nin İstanbul, Esenyurt Belediye Başkan adayı olan ve yüzde 51 oyla seçilen Kemal Deniz Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Bozkurt, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Test sonucunun pozitif olduğunu söyleyen Kemal Deniz Bozkurt, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Bir süre evinde izole olacağını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlattı. Başkan Bozkurt, “En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım dahil birçok siyasetçi koronavirse yakalanırken, son günlerde tekrar yükselişe geçen vakalar tedbirlere uyulmasının gerekliliğini bir gözler önüne seriyor.