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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, “25 civarında apartman tahliye edildi”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Güzelyurt Mahallesinde yaşanan caddedeki çatlaklar ve çökmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “25 civarında apartman tahliye edildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 01:09
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, “25 civarında apartman tahliye edildi”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Güzelyurt Mahallesinde yaşanan caddedeki çatlaklar ve çökmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, “25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların bir çoğu emniyeten herhangi bir somut bir risk olduğu için değil ama valiliğimizin aldığı karar gereği emniyet mensuplarımız 25 apartmanın boşaltılması kararını verdi” dedi.


Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde akşam saatlerinde çatlaklar ve çökmeler yaşanmış ve binalar tedbir amaçlı ekipler tarafından boşaltılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sürerken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yapılan çalışmalar ve olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Şuanda evlere girmek için çok büyük bir engel yok ama valiliğimiz emniyet gereği böyle bir karar aldı”


Olay yerinde açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ben Esenyurt’taki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bize saat 16,30 sıralarında ihbar geldi. İlgili birimlerimizle beraber olay yerine geldik, ben ve arkadaşlarım yaptığımız incelemelerde, bazı sokaklarda çatlaklar ayrışmalar olduğunu gördük. Binaların kenarlarında zeminle ayrışmalar olduğunu fark ettik ve çevrede yaptığımız incelemelerde, tam nedeni belli değil, yeraltında, yolun altındaki boşluklardan oluşan göçmelerde oluşabilir. Bir de iki sokak aşağısında çatlakların oluştuğu bölgenin altında bir inşaat yapılıyor, orayı da gittik inceledik. Sahalarında kaymalar var, ama çok büyük sorun gözükmüyor. Bir ayrışma var biz emniyeten tekrar ilk sahanın arkasını toprakla kapatmaları talimatını verdik şu anda da devam ediyor çalışmalar. Sahanın etrafı yastıklama dediğimiz toprakla doldurularak o bölgenin kaymasını engelleyecek çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda çok çok binalarımızı ve çevreyi sıkıntıya sokacak bir durum yok ama valiliğimizin aldığı karar gereği emniyet gereği, halkımızın zarar görmemesi için binaları boşaltma kararı aldı. olayı tam bilmediğimiz için araştırmalar devam ediyor. Dolayısıyla netleşene kadar, şu anda evlere girmeyi gerektiren çok büyük bir engel yok ama, valiliğimiz kimsenin zarar görmemesi açısından emniyeten vatandaşlarımızın eve girmesini istemiyor” dedi.



“Yaklaşık 8 saattir ölçümlerde herhangi bir kayma görmedik”


Yarım saatlik ölçümlemeler yaptıklarını söyleyen Bozkurt, “Önümüzdeki gün ne kadar çalışma devam edecek, bütün gece boyunca iç sahaların emniyete alınması için iş makineleri sabaha kadar çalışacaklar. Dolayısıyla sabahleyin bir emniyete almış olacağız, tamamen, en azından inşaattan kaynaklandıysa o sorunu tamamen eliminize edeceğiz. Sonrasında yolları kapattık şuanda, yollar trafiğe açılacak. Binalar boşken, bütün ölçümlemeleri cihazlarla herhangi bir kayma olup olmadığına dair ölçümlemeler yapıyoruz. Daha önceki ölçümlerde kayma var ama şu anda yaklaşık 8 saattir yarım saatte bir yaptığımız ölçümlemelerde herhangi bir kayma görmedik, şu anda bir sorun gözükmüyor. Fakat bu süreci yarından sonra netleştireceğiz. Yarın inceledikten sonra valilikle beraber kararı vereceğiz” diye konuştu.



“25 civarında apartman tahliye edildi”


Vatandaşlara hizmet edeceklerini belirten Bozkurt, “Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler emniyetten dolayı, o konuda üzgünüz. Belediyemizin bütün ekipleri burada vatandaşlarımızın hizmetinde, onların bu geceyi en azından acil ihtiyaçlarını gidecek şekilde hizmet edecekler. Zabıta birimlerimiz burada aşağı yukarı 100 personelle buradalar. Birim amirlerimiz, belediye başkanlarımız ve ben 8 saattir buradayız ve vatandaşlarımızın hizmetinizdeyiz. Bildiğim kadarıyla 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların bir çoğu emniyeten herhangi bir somut bir risk olduğu için değil ama valiliğimizin aldığı karar gereği emniyet mensuplarımız 25 apartmanın boşaltılması kararını verdi” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 01:09
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