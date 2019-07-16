0553 313 94 23

Esentepe TOKİ sakinleri doğalgaza kavuşuyor

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın girişimleri sonucu Edremit’e bağlı Esentepe TOKİ konutlarına doğalgaz verilmesi için ön abonelik çalışması başlatıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:06
Esentepe TOKİ sakinleri doğalgaza kavuşuyor

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın girişimleri sonucu Edremit’e bağlı Esentepe TOKİ konutlarına doğalgaz verilmesi için ön abonelik çalışması başlatıldı.


Geçtiğimiz yıl Edremit Belediyesinin destekleriyle ilçeye doğalgaz akışını sağlayacak ana hattın döşeme çalışmaları tamamlanarak ilk gaz akışı da verilmişti. 52 bin metre 2’li ve 3’lü hat döşeyerek doğalgazın ilçeye getirilmesi önündeki engelleri tek tek kaldıran Edremit Belediyesinin bu girişimiyle birlikte Erdemkent, Erenkent ve Memur-Sen TOKİ’ler de doğalgaza kavuşmuştu. Yaz sezonunun kısa olmasından dolayı Esentepe Mahallesi’ne doğalgaz yetiştirilmezken, çalışmalar ise bu sezona bırakılmıştı. Bu yıl ise ‘Esentepe’ye doğalgazın gelmeyeceği’ yönündeki söylemlerin ardından TOKİ sakinlerinin Edremit Belediyesine yoğun talepleri üzerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say devreye girerek, yetkili firma ile yoğun görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda yetkili firma mahallede stant kurarak, ön abonelik çalışmalarına start verdi.


Başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Say, AKSA Doğalgaz firması yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Esentepe TOKİ sakinlerine de çağrıda bulunan Başkan Say, ön abonelik çalışması için gerekli belgeleri doldurmalarını istedi. Esentepe’nin de en kısa zamanda doğalgaza kavuşacağının müjdesini veren Başkan Say, şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı
    1. "AA Objektiflerinden Milli İradenin..
    2. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    3. CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki..
    4. Trump ifşa oldu! Skandal ‘El Kaide’ ve..
    5. “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel..
    7. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    8. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    9. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    10. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    12. Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı?
    13. Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
    14. İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci..
    15. Yeşilyurt Belediyesi’nden park ve..
    16. İki gün arayla aynı kavşakta ikinci..
    17. Bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaralayan ve..
    18. Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen..
    19. Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
    20. Uluslararası topluma İsrail..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler