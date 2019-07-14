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Esentepe semt pazarına kavuştu

Karaköprü Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine yapılan semt pazarının açılışı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:35
Esentepe semt pazarına kavuştu

Karaköprü Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine yapılan semt pazarının açılışı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Esentepe Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine yapılması için talimat verdiği semt pazarı tamamlanarak yapılan açılışın ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.


Açılışı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirirken, açılışa Başkan Baydilli’nin yanı sıra AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Karaköprü Pazarcılar Derneği Başkanı Mustafa Kaçan ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşlara söz verdikleri semt pazarının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.


Başkan Baydilli, “Bizler seçimde ve öncesinde Esentepe’deki vatandaşlarımıza semt pazarı sözü vermiştik. Yer tespiti yapıp inşaatına başladık. Çok şükür ki tamamlayıp açılışını gerçekleştirmek nasip oldu. Esentepe gibi eksiği olan Doğukent, Narlıkuyu ve diğer ihtiyaç olan mahallelerimizde semt pazarı projelerimiz var, onları da yapacağız. Bu semt pazarının vatandaşlarımıza ve esnafa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Başkan Baydilli açılışın ardından semt pazarındaki pazarcı esnafıyla ve alışverişe gelen vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.


Esentepe mahallesindeki semt pazarı Cumartesi günleri vatandaşlara hizmet verirken, diğer günler kapalı otopark olarak kullanılabilecek.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:35
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