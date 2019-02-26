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Esenlik’te maliyetine sebze ve meyve satışı başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hükumetin aldığı tanzim satış noktaları kararına denk olarak Esenlik’te de meyve ve sebzelerin maliyetine satışının başladığını söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 13:17
Esenlik’te maliyetine sebze ve meyve satışı başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hükumetin aldığı tanzim satış noktaları kararına denk olarak Esenlik’te de meyve ve sebzelerin maliyetine satışının başladığını söyledi.


Esenliğin Yeni Cami önündeki şubesinde bir basın açıklaması düzenleyen Polat,Esenlik’in 46 şubesinde maliyetine satışların başladığını ifade ederek, meyve sebze fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının bu kararın alınmasına neden olduğunu söyledi.


Polat,“Bu süreçte özellikle sebzelerle ilgili, meyvelerle ilgili anormal bir artış söz konusu. Aslında bu fiyatlar bir noktada hükumetimize karşı bir karşı operasyon şeklinde değerlendiriliyor. Bu çerçevede hükumetimizin tanzim satış mağazası kararı vardı. Tanzim satışlar 10 ilde yapılıyordu. Malatya bu illerden birisi değil ama Esenlik’imiz hükumetimizin aldığı bu karara denk alarak hemen operasyon geliştirdi. Aslında ilk günden beri fiyatların düzenlenmesinde hep aktif rol alan Esenlik’imiz bugün manav reyonu açısından sadece masrafları ve vergiyi koyarak alış fiyatından fiyatları düzenlemek için çalışma yapıyor. Ben Genel Müdürümüz ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Biz Malatya’nın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:17
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