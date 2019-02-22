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Esenler’in marka projeleri görücüye çıktı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, ilçe belediye başkan adayları ile beraber Esenler Belediyesinin marka projelerini yerinde inceledi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:53
Esenler’in marka projeleri görücüye çıktı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, ilçe belediye başkan adayları ile beraber Esenler Belediyesinin marka projelerini yerinde inceledi. Heyet, Esenler’deki hizmetlerin kendilerine örnek olacağını söyledi.



AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, ilçe belediye başkan adayları ile beraber Esenler’i gezdiler. Heyet, Esenler Belediyesinin Çocuk Sokağı, Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi (EDİM), 15 Temmuz Millet Bahçesi, İkinci Bahar Kıraathanesi, Dede Torun Yaşam Merkezi, İyilik Kapısı, Esenler Çorba Çeşmeleri (ESÇEP), Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM) gibi marka projelerini yerinde inceledi. Ekip ayrıca 2023 Proje Merkezi’ni de gezerek ilçede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Başkan Göksu’yu tebrik ettiler


Van heyeti daha sonra Esenler Belediyesi hizmet binasına geçerek Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldi. Başkan Göksu, Van’dan gelen heyete, Esenler’de 10 yılda hayata geçirdikleri projelerden ve yapılan yeniliklerden bahsetti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Van heyeti, Başkan Göksu ve ekibine Esenler’e yaptığı hizmetlerden ve ilçeye sosyal, kültürel ve fiziki anlamda yaşattıkları dönüşümden dolayı teşekkür ettiler. Esenler’deki projelerden çok etkilendiklerini belirten heyet, Van’a hizmet üretirken Esenler’in marka projelerinden de kendilerine örnek alacaklarını belirttiler. Başkan Göksu da, ziyaretlerinden dolayı ekibe teşekkür etti ve seçimler için karşılıklı başarı temennilerinde bulundular.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:53
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