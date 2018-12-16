Esenler'de toplu açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize yönelik husumetlerin altında yatan sebeplerin en başında gelenlerden biri, işte İstanbul'dur. İstanbul'a ne kadar sahip çıkarsak, sıkı sıkıya sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine de o derece katkı yaptığımızı biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

İstanbul'un en çok göç alan bölgelerinden biri olan Esenler'in nüfusunun yarım milyona yaklaştığını ifaden eden Erdoğan, yaptıkları projeler ve kentsel dönüşümlerle çarpık kentleşmenin büyük ölçüde önüne geçtiklerini söyledi.

Esenler'in, Avrupa Yakası'nın en gözde bölgelerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu İstanbul öyle bir şehir ki büyüklüğünden kaynaklanan tüm sıkıntılarına rağmen, aşkı, sevdası, bağlılığı daha ağır basar, insanı kendine meftun eder, ne güzel söylemiş şair; Seni görüyorum yine İstanbul/ Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan/ Minare minare, ev ev/ Yol, meydan/ Baktıkça hep, semt semt, yer yer/ Beş yaşım, onbeş yaşım, ah yirmi yaşım/ Durmuş bir tepende okuduğum mektep/ Askerlik ettiğim kışladır ötesi.

Evet işte bu şehir her şeyiyle bizimdir, bizim İstanbul'umuzdur. İster Esenler'de, ister Beyoğlu'nda, ister Çekmeköy'de, ister Adalar'da yaşayalım ama yeter ki bu şehrin havasını soluyalım. Üstadın dediği gibi, 'Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar.' Bu şehrin insanları olma ayrıcalığını yaşayan herkese buradan selamlarımı gönderiyorum."

Alandakilere "Esenler, 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, şimdiden herkesin kapı kapı dolaşmasını isteyerek, Esenler'in 31 Mart'ta bir başka olacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un önemine vurgu yaparak, "Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri, hala bize çok görenler olduğunu biliyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik husumetlerin altında yatan sebeplerin en başında gelenlerden biri, işte İstanbul'dur. İstanbul'a ne kadar sahip çıkarsak, sıkı sıkıya sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine de o derece katkı yaptığımızı biliyoruz." dedi.

Esenler Erokspor'un durumunu alandaki gençlere soran Erdoğan, "Arada 5 puan varmış, bunu kapatmak için de sizin de tribünlerde olmanız lazım, ihmal etmeyin, 2'ye çıkmanız lazım, bekliyorum sizden bu başarıyı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti döneminde hayata geçirdikleri dünya çapındaki projelerle sadece İstanbul'u değil, Türkiye'nin tamamını büyütüp güçlendirdiklerini aktararak, "Bakınız Marmaray, nasıl? Güzel değil mi, kullandınız mı? Avrasya Tüneli nasıl, kullandınız mı? Bizden önce böyle bir şey var mıydı? Hayaldi değil mi? Şimdi denizin altından hem Marmaray ile gidiyoruz hem de araçlarımızla gidiyoruz. Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık biz, Bay Kemal. Onların hayalleri bile ulaşamaz ama biz yaptık." diye konuştu.

- "İstanbul'un su sorununu çözdük"

Erdoğan, kendilerinden önce boğazın üzerinde iki köprü olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptıklarını, İstanbul'u İzmir'e bağlamak için de Osmangazi Köprüsü'nü inşa ettiklerini kaydetti.

"Her faaliyet dalga dalga tüm şehirlerimizi, bölgemizi ve dünyayı etkiliyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yabancı misafirler geliyor, liderler, onlara, 'Bak denizin altından raylı sistem geçiyor, bak buradan Avrasya Tüneli arabalar geçiyor...', şaşırıyorlar. 'Ben on sene önce geldiğimde böyle şeyler yoktu burada.' diyorlar. 'Bak burada üçüncü köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...', şaşırıyorlar. Bunlar 15 seneye sığmış olan eserlerimiz, şimdi bu sevinci, gençler 31 Mart akşamı birlikte yaşamaya var mıyız? Biz, İstanbul'a işte hep böyle bakıyoruz. İşte bu heyecanla bu şevkle hizmet ediyoruz. 1994 yılında bu şehri yönetme sorumluluğunu bu kardeşinize verdiniz. İstanbul'da yeni bir dönemi başlattık mı? Kardeşlerim, biz İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda, İstanbul'un hali neydi? Gençler, sizin birçoğunuz bilmezsiniz, İstanbul'da çöp dağları var mıydı? İstanbul'da su var mıydı? İstanbul'da hava kirliliği var mıydı? Peki bunları kim yok etti? Çöp dağlarını evelallah kaldırdık. Kimden almıştık İstanbul'u? CHP'den. Susuzluğu giderdik, nereden biliyor musunuz? 180 kilometre öteden Istranca Dağları'ndan, dağları delerek, İstanbul'a su getirdik. Anadolu Yakası'nda da Sakarya'dan İstanbul'a suyu getirdik. Dedik ki işi sağlama alalım. Boğazın altından alternatif tüneller yaparak, 'suyu Anadolu Yakası'nda sıkıntı olursa Avrupa'dan, Avrupa Yakası'nda sıkıntı olursa Anadolu Yakası'ndan suyu deplase edelim.' dedik. İstanbul'un su sorununu çözdük. 2040 yılına kadar böyle bir sorun yok."

(Sürecek)



