Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir iş yerine ait tabelanın düşmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi 599. Sokak'taki börekçinin tabelası, o sırada yoldan geçen Kadir İnceel ve Samet Kaş isimli kişilerin üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İnceel ve Kaş, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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