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Esenler’de Suriyeli babanın cinnet getirmesinin ardından yaşananlar kamerada

Esenler’de Suriyeli bir babanın cinnet getirerek eşini ve çocuklarını ağır yaralayıp intihar etmesinin ardından yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

09 Haziran 2019 Pazar 22:14
Esenler’de Suriyeli babanın cinnet getirmesinin ardından yaşananlar kamerada

Esenler’de Suriyeli bir babanın cinnet getirerek eşini ve çocuklarını ağır yaralayıp intihar etmesinin ardından yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında cinnet getiren Suriyeli bir baba eşini ve çocuklarını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti. Cinnet getirerek kendini 5’inci kattan atan 42 yaşındaki Ömer Mecid’in olaydan önce 37 yaşındaki eşi Midya Şeyh Mohammad ile tartıştığı öğrenildi. Ağır yaralanan kadının ve çocukların tedavisi devam ederken, baba Mecid’in cesedi morga kaldırıldı. Öte yandan, Mecid’in cinnet getirerek kendini atmasının hemen ardından yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 22:14
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