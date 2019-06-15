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Esenler’de sınava öncesi öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su dağıtıldı

Esenler Belediyesi, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için farklı ilçelerden Esenler’e gelen öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su ikram etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
Esenler’de sınava öncesi öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su dağıtıldı

Esenler Belediyesi, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için farklı ilçelerden Esenler’e gelen öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su ikram etti.


Türkiye genelinde 2 milyon 46 bin 446 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nın ilk etabı olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) Esenler’de girecek olan öğrencilere Esenler Belediyesi tarafından 23 okulda çay, çorba ve su ikramında bulunuldu.TYT’ye girecek olan öğrenciler ve velileri, sabah saatlerinden itibaren okullara akın etti. Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu önünde Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş da ailelerin heyecanına ortak olarak, çay ve çorba içti.



“Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum”


Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu’nda sınava girecek olan öğrencileri ziyarete gelen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, “ Türkiye’de ve Esenler’de sınava girecek 2 buçuk milyona yakın öğrencimize başarılar diliyoruz. Biz senelerdir öğrencilerimize sınav öncesi aç gelen varsa karınlarını doyurmaları ve sınava daha iyi şartlarda girmeleri için böyle bir hizmet sunuyoruz. Beslenme sınav açısından önemli. Özellikle konsantrasyon ve dikkat toplama açısından beslenmenin önemine hocalarımız vurgu yaparlar. Geç kalan veya kahvaltısını eksik yapmış olan öğrencilerimizin bu hizmetten faydalandırıyoruz. Tabi bununla beraber öğrenciler kadar dışarıda heyecanla bekleyen veliler için de bu hizmeti veriyoruz. Çayımızın yanında çorbamız ve suyumuza kadar her türlü ikramımız var. Bunun yanında Esenler’de 23 okulda sınav yapılıyor. Öğrencilerimiz ter döküyor. Fiziki koşullarında en güzel şekilde buluşması için güvenlik güçlerimizle beraber zabıta kuvvetlerimiz de hizmet veriyorlar. Gürültü varsa anında müdahale ediyoruz. Çocuklarımızın sınavını başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için belediye olarak çaba sarf ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre bölümleri kazanabilmeyi hepsine nasip etsin. Sınavın her şey olmadığını hayatın devam ettiğini hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.


Kızını okul kapısında bekleyen anne Hasret Yıldız, “Çok heyecanlıyım. Onları bu seviyelere getirmek gurur verici. Her sınavda bu ikramları yapıyorlar. Güzel bir uygulama. Her sene bir çocuğumu Üniversite sınavına getiriyorum. Belediyemizi bu ikramından dolayı tebrik ederim” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:35
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