Esenler’de Ramazan bereketi! Ramazan paylaşmaktır

Esenler Belediyesi’nin Ramazan’ın ruhuna uygun hazırladığı projeler, Ramazan’da paylaşmanın önemine dikkat çekiyor. İlçenin her yerinde iftar ve sahur sofraları kuruluyor, iftarı hazırlayamayanlara yemekleri gönderiliyor, iftara yetişemeyip yolda kalanlar için çeşmelerden çorba akıyor, çocuk etkinlikleri ve çeşitli programlarla Ramazan’ın manevi atmosferi Esenler’in dört bir yanında yaşatılıyor.

Konu komşu iftara davet ediliyor

“Komşularımızla İftardayız” programı kapsamında Esenler Belediyesi, ilçenin 6 farklı mahallesinde iftar sofraları kuruyor, komşular birlikte iftar yapmanın hazzını yaşıyor. Esenler Belediyesi, Ramazan’da kurduğu iftar sofralarına Esenlerlileri davet ediyor. Belediye personeli her gün sokakları kapı kapı gezerek vatandaşlara davetiye verip iftara çağırıyor. “Komşularımızla İftardayız” programıyla, ilçede Ramazan boyunca en az 80 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor. Esenler’de Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide ise teravih namazı sonrası tatlı ve şerbet ikramı yapılıyor.

‘Alo iftar’ ile sıcak yemek kapıda

Esenler Belediyesi, çeşitli nedenlerle iftar sofrası hazırlayamayan ve ihtiyacı oluşan ailelere, Ramazan ayı boyunca “Alo İftar” hattı ile her akşam 4 çeşit sıcak yemeği evlerine ulaştırıyor.

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Esenler Belediyesi, Kızılay ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın ortak yürüttüğü projeyle, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 600 aileye her gün 4 çeşit sıcak yemek ve gıda ürünlerini iftardan hemen önce evlerine ulaştırıyor.

Yolda kalana iftar çeşmesi

Diğer zamanlarda sabahın erken saatinde işe yetişmeye çalışanların imdadına yetişen Esenler’deki çorba çeşmeleri, Ramazan’da akşam saati iftar çeşmesi olarak hizmet veriyor. Çeşmelerden, iftara evine yetişemeyenler için Ramazan ayı boyunca her gün sıcak çorba akıyor. Esenler’de sosyal dayanışmanın en güzel örneğini olan EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) Hayır Market’ten ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz alışveriş yapabiliyor. EDİM Kart ile yapılan alışverişlerin desteği iki katına çıkarıldı. Öte yandan; Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlılara için de sebze, meyve ve kırmızı et bulunan gıda kolisi desteği de sağlıyor.

Kültürel etkinliklerde Ramazan

Esenler Belediyesi kültürel etkinlikleriyle de Ramazan’ı dolu dolu yaşatıyor. Ramazan ayına özel düzenlenen çok sayıda yayınlar, her gün belediyenin internetten yayın yapan televizyon kanalı Şehir Ekranı Tv’de izleyicilerle buluşuyor. Radyo programcıları da mikrofon başında Radyo Esenler aracılığıyla dinleyiciye ulaşıyor.

Adıyaman'a Ramazan morali

Adıyaman Gölbaşı’nda depremden etkilenen vatandaşlara Ramazan’ın ruhunu yaşatmak için bir dizi hizmet ve etkinlik düzenleniyor. “Ramazan Paylaşmaktır” sloganıyla yapılan hizmetlerle her gün 10 bin kişilik iftar ve sahur ikramı yapılıyor. Ramazan iftar programları, çocuk etkinlikleri ve çeşitli programlarla Ramazan’ın manevi atmosferi Adıyaman’ın dört bir yanında yaşatılıyor. Miniklere özel yayınlar ve yine minikler için ESEV Moral Timi’nin “Arabada Mutluluk Var” sloganıyla hareket eden aracı Adıyaman’ın her yerinde çocuklara mutluluk dağıtıyor.