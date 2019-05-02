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Esenler’de Ramazan ayı etkinlikleri tanıtıldı

Esenler’de Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek 19 farklı etkinliğin tanıtımı yapıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
Esenler’de Ramazan ayı etkinlikleri tanıtıldı

Esenler’de Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek 19 farklı etkinliğin tanıtımı yapıldı. Etkinlikler kapsamında iftara yetişemeyen çalışan kadınlara ve ihtiyaç sahibi ailelerine iftariyelikler ulaştırılacak.


Esenler Belediyesinin “Ramazan Yeniden Diriliştir” sloganıyla hazırladığı 19 farklı etkinlik, Dörtyol Meydanı’nda tanıtıldı. İftar Çeşmeleri’nden Helva Sohbetleri’ne, Alo İftar ve askıda iftar hizmetinden Yeryüzü İftarı’na kadar gerçekleştirilecek tüm Ramazan etkinlikleri Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından tanıtıldı. Bu kapsamda 7’den 70’e her yaştan vatandaşlar için hazırlanan etkinlikler ve un helvası, mesir macunu, Maraş dondurması, pamuk şeker ve patlamış mısır ile Esenlerliler Ramazan ayını karşılayacak. Vatandaşlar Ramazan boyunca ilçede gerçekleştirilecek birbirinden farklı organizasyonlarla bir araya gelecek.



“Ramazanın ruhunu şehre üflemek”


Ramazanın ruhunu vatandaşlara yaşatacağını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Ramazan çok ilginç bir iklimdir. Bunun için biz ramazan etkinliklerimizi, Ramazan programlarımızı belirlerken kendimize hep şunu söyleriz. "Ramazanın ruhunu şehre üflemek". Bu sene de Ramazanda kullanacağımız üst başlığımız “Ramazan yeniden diriliştir” dedik. Ramazan boyunca her akşam değişik kültürel ve sanatsal etkinliklerle, değişik sohbetler Esenler’deki kardeşlerimiz ile buluşacak” dedi.



Başkan Göksu’dan çalışan kadınlara müjde


Çalışan kadınlar iftara yetişemediği takdirde Alo iftar hizmeti sağlayacaklarını ifade eden Göksu, “Ev hanımlarımız özellikle çalışan ev hanımlarımız bazen iftarı yetiştiremeyebilirler. Bir taraftan da biz bu tespitleri yaparken görmediğimiz, farkına varmadığımız iftarını hazırlayamayacak herhangi bir aile varsa “Alo İftar” hattını arayarak evlerine iftar isteyebilecekler. Ortalama her akşam 3 bin kişiye iftar verilecek. Her akşam belli camilerin panolarında iftar asılı olacak. Bu iftarlar ihtiyaç sahipleri tarafından, kimin iftarı getirdiği ve kimin iftarı aldığı belli olmadan iftar askılarından iftarlıklarını alarak evlerinde iftarlarını yapabilecekler" dedi.


Başkan Göksu ardından Alo İftar için hazırlanan iftar kutusunun içindekileri göstererek iftar menülerini tanıttı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
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