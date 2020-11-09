  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Esenler'de nerelerde HES kodu zorunlu | İstanbul HES kodu zorunlu yerler
Korona Virüs

Esenler'de nerelerde HES kodu zorunlu | İstanbul HES kodu zorunlu yerler

Esenler Hes kodu zorunlu yerler | İstanbul koronavirüs vakalarının merkezi durumuna geldi. Hal böyle olunca il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları yeni kararlar alıyor. Son olarak Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçe genelinde bazı alanlarla ilgili kısıtlamalar getirdi. Peki, Esenler'de hangi caddelere HES koduyla giriliyor? | Esenler HEs kodu | Hes kodu al | Esenler caddeler kapatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:07:00 -
Esenler'de nerelerde HES kodu zorunlu | İstanbul HES kodu zorunlu yerler

Esenler HES kodu zorunluluğu | Koronavirüs salgını yaşamlarımızı neredeyse tamamen değiştirdi. Salgının kontrol altına alınması için pek çok önemli tedbir alınmaya devam ediyor. Son olarak Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde birtakım kararlar aldı. Esenler’de bazı caddelere HES kodu olmadan giriş yasaklandı. Peki, HES kodu nasıl alınır?

Esenler'de nerelerde HES kodu zorunlu | İstanbul HES kodu zorunlu yerler

Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçeyle ilgili önemli kararlar aldı. Esenler'de Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ne HES kodu olmayanlar giremeyecek. Ayrıca Esenler'de açık ve kapalı pazarlarda tezgah kuranlarla ile çalışanlarına da HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES kodu nasıl alınır? Telefonla HES kodu al

Pek çok kişi HES kodunun nereden nasıl alınacağını merak ediyor. Akıllı telefonlarınıza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirerek HES kodu alabilirsiniz. Ayrıca e devlet sistemine giriş yapıp HES kodu alabilirsiniz.

Bu iki seçeneğin yanı sıra sms ile HES kodu almanız da mümkün. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne HES yazıp boşluk bırakın ardından TC kimlik numaranız, TC kimlik seri numaranızın son 4 hanesini ve kaç günlük kod almak isteyeceğinizi (Gün sayısını rakamla belirtin) yazın. Ardından mesajı 2023'e gönderin.

Koronadan korunmak için ne yenmeli İbrahim Saraçoğlu
Koronadan korunmak için ne yenmeli İbrahim Saraçoğlu

Korona Virüs

Koronadan korunmak için ne yenmeli İbrahim Saraçoğlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı
Gündem

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37..
Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım
Gündem

Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım

Millî ve yerli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk Turbodizel İnsansız Hava Aracı Motoru PD-170 teslimat için gün sayıyor.

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay