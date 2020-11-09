Esenler HES kodu zorunluluğu | Koronavirüs salgını yaşamlarımızı neredeyse tamamen değiştirdi. Salgının kontrol altına alınması için pek çok önemli tedbir alınmaya devam ediyor. Son olarak Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde birtakım kararlar aldı. Esenler’de bazı caddelere HES kodu olmadan giriş yasaklandı. Peki, HES kodu nasıl alınır?

Esenler'de nerelerde HES kodu zorunlu | İstanbul HES kodu zorunlu yerler

Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçeyle ilgili önemli kararlar aldı. Esenler'de Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ne HES kodu olmayanlar giremeyecek. Ayrıca Esenler'de açık ve kapalı pazarlarda tezgah kuranlarla ile çalışanlarına da HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES kodu nasıl alınır? Telefonla HES kodu al

Pek çok kişi HES kodunun nereden nasıl alınacağını merak ediyor. Akıllı telefonlarınıza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirerek HES kodu alabilirsiniz. Ayrıca e devlet sistemine giriş yapıp HES kodu alabilirsiniz.

Bu iki seçeneğin yanı sıra sms ile HES kodu almanız da mümkün. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne HES yazıp boşluk bırakın ardından TC kimlik numaranız, TC kimlik seri numaranızın son 4 hanesini ve kaç günlük kod almak isteyeceğinizi (Gün sayısını rakamla belirtin) yazın. Ardından mesajı 2023'e gönderin.