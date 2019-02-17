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Esenler’de kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

Esenlerde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17 Şubat 2019 Pazar 04:45
Esenler’de kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

Esenlerde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bariyerlere saplanan araçlar itfaiyenin elektrikli testere ile demir bariyerleri kesmesi sonucu bariyerden ayrılırken, çevredeki meraklı vatandaşların o anları film izler gibi izlemeleri dikkat çekti.


Kaza, saat 03:00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenler Yüzyıl Mahallesi Şehit Şenol Özgül Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 BA 6860 plakalı minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu birbirine çarptı.Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarındaki demir bariyerlere girdi. Çarpma sonucu otomobilde ufak çapta yangın meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın ise yoldan geçen diğer sürücülerin araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri yardımıyla söndürüldü. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslara konulara çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Olay yerine itfaiye çağrıldı


Kaza sonrası demir bariyerin altında kalan araçları çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde kısa bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekipleri elektrikli testere ile demir bariyerleri keserek araçları demir bariyerlerden ayırdı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Vatandaş o anları film izler gibi seyretti


İtfaiye ekiplerinin demir bariyerleri elektrikli testere ile kesmesinin ardından polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı esnada çevredeki meraklı vatandaşlar, köprü üzerine çıkarak kaza yerini film izler gibi izlemeleri dikkat çekti.


Polis, kaza ile ilgili incele başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 04:45
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