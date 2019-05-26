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Esenler’de İmamoğlu’na tepki

Esenler Dörtyol Meydanı’nda seçim çalışması için gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar PKK tepkisi gösterdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 00:46
Esenler’de İmamoğlu’na tepki

Esenler Dörtyol Meydanı’nda seçim çalışması için gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar PKK tepkisi gösterdi. Vatandaşların tepkisi sonrasında çevik kuvvet araya girerken, İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.



CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’deki iftar programının ardından seçim çalışması için AK Parti seçmenin yoğun olduğu Esenler’e geldi. Dörtyol Meydanı’nda bir sokağı gezmek isteyen İmamoğlu’na vatandaşlar tepki gösterdi.İmamoğlu’nu gören vatandaşlar, ‘Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan attı. İstiklal Marşı’nı okuyarak sloganlarını sürdüren vatandaşlar, daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşmasıyla birlikte, ‘Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kargaşa nedeniyle çevik kuvvet polisleri araya girerken, CHP’nin Adayı İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:46
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