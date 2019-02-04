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Esenler'de maganda dehşeti! 1'i bebek 3 kişi yaralandı

İstanbul Esenler Dörtyol Meydan alt geçidini asker uğurlaması gerekçesiyle trafiğe kapatan magandalar kuru sıkı tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı. Alt geçidi kullanmak isteyen bir sürücüye de saldıran vandallar 1'i bebek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:34
Esenler'de maganda dehşeti! 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Olay, Esenler Dörtyol Meydan alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için konvoy oluşturan bir grup maganda yolu trafiğe kapattı.

Kuru sıkı tabancalara etrafa rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı. Bu sırada alt geçidi kullanmak isteyen bir sürücü araçta hastası olduğunu söyleyerek şehir magandalarına tepki gösterdi. Magandalar sürücünün tepkisi üzerine araca saldırdı.

Başka bir araç tarafından sıkıştırıldı

Şehir magandalarının saldırdığı araçta bir aile ve bebek olduğu öğrenildi. Araçta bulunan bir şahıs saldırı üzerine hemen bebeği alarak araçtan indi. Bu sırada başka bir araç kaçmaya çalışırken bebeği ve şahsı iki araç arasında sıkıştırdı.

1'i bebek 3 yaralı

Çıkan arbedede bebek ve bebeği kurtarmaya çalışan şahıs iki araç arasında sıkışarak yaralandı. Arbede sırasında olay yerinde bulunan bir genç ise kuru sıkı tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken saldırıya uğrayan araç hurdaya döndü.

Bebeğin ve bebeği korumaya çalışan şahsın yaralanmasına sebep olan şoför olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlatırken yaşanan arbede anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın aracına yönelik yapılan saldırı anları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:34
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