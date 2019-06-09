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Esenler’de cinnet getiren adam eşini ve çocuklarını vurup intihar etti

Esenler’de cinnet getiren Suriyeli bir adam eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra yaşadığı binanın 5’inci katından atlayarak intihar etti.

09 Haziran 2019 Pazar 20:10
Esenler’de cinnet getiren adam eşini ve çocuklarını vurup intihar etti

Esenler’de cinnet getiren Suriyeli bir adam eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra yaşadığı binanın 5’inci katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan kadının ve çocukların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayı anlatan mahalle sakini, "Kadın merdivende yatıyordu. Çocuğa sordum ’Babam bize tuzak kurdu’ dedi. 1 kız, 1 erkek çocuk ve kadın yaralıydı" dedi.


Olay, Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir adam cinnet getirdi. Önce karısını ve 1’i 9 diğeri 10 yaşında olan 2 çocuğunu silahla vuran adam daha sonra yaşadığı binanın 5’inci katından kendini attı. Duydukları sesler üzerine olay yerine koşan vatandaşlar önce yerde kan içinde yatan adamı gördü. Ardından eve koşan vatandaşlar yaralı halde yardım bekleyen kadın ve çocuklarla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralanan kadını ve çocukları hastaneye kaldırdı. 5’inci kattan atlayan adamın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Binanın çevresini güvenlik çemberine alan polis ekipleri bir süre olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



"Çocuğa sordum ’Babam bize tuzak kurdu’ dedi"


Olaya tanık olan bir vatandaş, "Kahvenin önünde oturuyorduk ses geldi. Adam kendini atmış. Çocuğu gördük kan içindeydi. Hemen yukarı çıktık. Kadın merdivende yatıyordu gelememiş aşağıya. Adam kendini atıp intihar etmiş. İçeride beş altı tane kovan vardı. Çocuğa sordum ’Babam bize tuzak kurdu’ dedi. 1 kız, 1 erkek çocuk ve kadın yaralıydı" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 20:10
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