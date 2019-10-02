Esenler Otogarı şehir eşkıyalarının elinde!

Serdar Sav/İstanbul

Büyük Esenler otogarında ailemizi memleketten gelirken karşıladık. Bir aile büyüğümüz, 90 yaşındaki teyzemiz için indirdikten sonra peronda oturtmak için bir sandalye bile bulamadık!.. Ve haliyle üst kattaki yolcu bekleme odasından bir sandalye aldığımızda ise münasebetsizin birinin ‘ordan sandalye niye alıyorsunuz’ ve yine aynı kişinin diğer kapıyı kullanmamızı istemesi ve kapıyı kilitlemesine şahit oldum. Allah aşkına koskoca İstanbul’da Esenler otogarında “takım elbise” giymiş bu eşkıyaların acilen ekiplerce temizlenmesini ve denetimlerin sıkılaştırılmasını bir vatandaş olarak rica ediyorum.