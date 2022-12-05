Ya elektriksiz kalacaklar ya da elektriğe çarpılacaklar! 'Geriye mi sarıyoruz' dedik Ankara duymadı!

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Türkiye genelinde sayıları arttırılmasına yönelik başlatılan ‘anaokulu’ projesinde İmam Hatip Liseleri’nin bahçeleri ilk hedef olarak belirlendi. Bakanlık tarafından Ankara'da masabaşında verilen kararla belli bir sayıya ulaşılmak amacıyla yapımına başlanılan anaokulu için bu kez İstanbul Esenler’de faciaya davetişe çıkartan ihmale imza atıldı.

Yeni Akit mağduriyeti gündeme getirdi

Esenler Oruç Reis AİHL bahçesinde kışın ortasında kazı çalışmaları başlayınca, iktidara sayısı arttırılan İHL için yapılan övgüler, bu kez yerini itirazlara bıraktı. Öğrenci ve velilerden yükselen sesler sonrası; Yeni Akit, yaşanan mağduriyeti “2022’de geriye mi saracağız? Kışın ortasında İHL içinde anaokulu inşaatı” başlığıyla gündeme getirdi.

Öğrenciler çarpılma tehlikesiyle karşı karşıya

Ankara'nın duymadığı çığlık bir yana, eğitim ve öğretimin sürdüğü bir dönemde, İHL bahçesindeki kazı çalışmaları, müteahhit firmanın tedbirsizliği sebebi ile faciaya davetiye çıkardı.. Elektrik kablolarının yağmurlu havada tedbir alınmadan demir profillere bağlanması nedeniyle, yaşanabilecek kısa devre ile okulun elektriksiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Görüştüğümüz elektrik mühendisleri, yeraltı kablolarının fotoğrafta görüldüğü şekilde profil demirlere bağlanmasının büyük facialara sebep olabileceğini, öğrencilerin hayati tehlike altında olduklarını belirttiler. Yaşanan mağduriyete ses olan Yeni Akit’in haberine karşın Ankara'daki yetkililer ise sessizliklerini sürdürüyor.

Velilerden yetkililere duyarlılık çağrısı

Okuldan gelen yeni fotoğraflarda da henüz hiçbir önlem alınmadan çalışmaların devam ettiği gözlenirken, öğrenci velileri Yeni Akit aracılığıyla yetkililere çağrılarını yineledi.

Kabloların demir profillere bağlanması faciaya davetiye çıkartıyor