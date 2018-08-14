Esenler kurban satış yeri 2018 İstanbul Esenlur kurban kesim noktaları
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Esenler kurban satış yerleri nerede? Esenler kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.14 Ağustos 2018 Salı 13:31
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Esenler kurban satış yerleri nerede? Esenler kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.
Hakan Çağlayan Oto Yıkama Oruçreis Mah. Ş. Ali Karahan Cad. No: 130/A 536 213 35 90
Gökhan Yılmaz Oto Yıkama Oruçreis Mah. Albayrak Cad. No: 15/A 531 332 09 47
Abdülhalim Arslan Oto Yıkama N. Hatun Mah. 125. Sok. No: 7/A 569 10 06
Yakup Erdoğan Oto Yıkama Kemer Mah. Kemer Cad. No: 11 538 085 23 88
Nurettin Çelik Oto Yıkama Oruçreis Mah. 575 Sok. No: 3 536 937 33 82
Asaf Başkurt Oto Yıkama H.Alanı Mah. Gülben Sok. No: 5 530 601 94 01
Tuğrul Acıyan Oto Yıkama N. Hatun Mah. Aziziye Cad. No: 9/A 541 807 47 56
Hakim Bektaş Oto Yıkama O. Reis Mah. 629. Sok. No: 29/1 535 289 98 62
Y. Y. Eğit. Ve Kült. Hiz. Oto Yıkama Oruçreis mah. Ş. Ali Karahan Cad. No: 1 531 516 81 02
Ali Şans Oto Yıkama Fatih Mah. Cincindere Cad. No: 64 532 331 04 29
Dursun Ballı Oto Yıkama H.alanı Mah. Güner Sok. No: 1 534 888 80 25
Fatih Tiryaki Oto Yıkama Birlik Mah. K. K. Bekir Cad. No: 110 611 53 72
Ramazan Fırat Oto Yıkama Tuna Mah. 709 Sok. No: 8 532 588 31 14
Abdulvehap Taştan Oto Yıkama Fatih Mah. Çinçindere Cad. No: 42 537 207 14 44
Muzaffer Çakın Oto Yıkama Nenehatun Mah. Çinçindere Cad. No: 225 532 393 79 84
Adem Cıbın Oto Yıkama Birlik Mah. M. Akif İnan Cad. No. 26 432 13 50
Selçuk Yılmaz Oto Yıkama Birlik Mah. Karaoğlanoğlu Cad. No: 35 532 315 70 95
Ahmet Yılmaz Oto Yıkama F. Çakmak Mah. Ferhatpaşa Cad. No: 1 532 296 80 77
İsmail Avcı Oto Yıkama O. Reis Mah. Ş. Ali Karahan Cad. No: 41
Erdem Yavuz Oto Yıkama O. Reis Mah. Giyimkent Sit. Tır Parkı 531 650 55 43
Hatice Koçoğlu Oto Yıkama F. Çakmak Mah. 1118 Sok. No: 71/A 535 577 02 01
Nedim Korkmaz Oto Yıkama K. Karabekir Mah. 1001 Sok. No: 53 531 772 62 32
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