Esenler kurban satış yeri 2018 İstanbul Esenlur kurban kesim noktaları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Esenler kurban satış yerleri nerede? Esenler kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Hakan Çağlayan Oto Yıkama Oruçreis Mah. Ş. Ali Karahan Cad. No: 130/A 536 213 35 90

Gökhan Yılmaz Oto Yıkama Oruçreis Mah. Albayrak Cad. No: 15/A 531 332 09 47

Abdülhalim Arslan Oto Yıkama N. Hatun Mah. 125. Sok. No: 7/A 569 10 06

Yakup Erdoğan Oto Yıkama Kemer Mah. Kemer Cad. No: 11 538 085 23 88

Nurettin Çelik Oto Yıkama Oruçreis Mah. 575 Sok. No: 3 536 937 33 82

Asaf Başkurt Oto Yıkama H.Alanı Mah. Gülben Sok. No: 5 530 601 94 01

Tuğrul Acıyan Oto Yıkama N. Hatun Mah. Aziziye Cad. No: 9/A 541 807 47 56

Hakim Bektaş Oto Yıkama O. Reis Mah. 629. Sok. No: 29/1 535 289 98 62

Y. Y. Eğit. Ve Kült. Hiz. Oto Yıkama Oruçreis mah. Ş. Ali Karahan Cad. No: 1 531 516 81 02

Ali Şans Oto Yıkama Fatih Mah. Cincindere Cad. No: 64 532 331 04 29

Dursun Ballı Oto Yıkama H.alanı Mah. Güner Sok. No: 1 534 888 80 25

Fatih Tiryaki Oto Yıkama Birlik Mah. K. K. Bekir Cad. No: 110 611 53 72

Ramazan Fırat Oto Yıkama Tuna Mah. 709 Sok. No: 8 532 588 31 14

Abdulvehap Taştan Oto Yıkama Fatih Mah. Çinçindere Cad. No: 42 537 207 14 44

Muzaffer Çakın Oto Yıkama Nenehatun Mah. Çinçindere Cad. No: 225 532 393 79 84

Adem Cıbın Oto Yıkama Birlik Mah. M. Akif İnan Cad. No. 26 432 13 50

Selçuk Yılmaz Oto Yıkama Birlik Mah. Karaoğlanoğlu Cad. No: 35 532 315 70 95

Ahmet Yılmaz Oto Yıkama F. Çakmak Mah. Ferhatpaşa Cad. No: 1 532 296 80 77

İsmail Avcı Oto Yıkama O. Reis Mah. Ş. Ali Karahan Cad. No: 41

Erdem Yavuz Oto Yıkama O. Reis Mah. Giyimkent Sit. Tır Parkı 531 650 55 43

Hatice Koçoğlu Oto Yıkama F. Çakmak Mah. 1118 Sok. No: 71/A 535 577 02 01

Nedim Korkmaz Oto Yıkama K. Karabekir Mah. 1001 Sok. No: 53 531 772 62 32