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Esenler halkına yaz neşesi

Esenler Belediyesi, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerin, çocuklar için programların yer alacağı "Esenler’de Yaz Neşesi" etkinliklerine bugün akşam saatlerinde başladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:24
Esenler halkına yaz neşesi

Esenler Belediyesi, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmlerin, çocuklar için programların yer alacağı "Esenler’de Yaz Neşesi" etkinliklerine bugün akşam saatlerinde başladı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Burada zaman zaman konserler, zaman zaman film etkinlikleri, başka etkinliklerle beraber her akşam yaz boyunca, Esenler halkına ve civardaki ilçelere hizmet etmiş olacağız" dedi.


Esenlerlilerin yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmeleri için Esenler Belediyesi’nin Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırladığı etkinliklerden oluşan"Esenler’de Yaz Neşesi" programı 15 Temmuz Millet Bahçe’sinde başladı. Türk ve dünya sinemasından yetişkinler için özel filmlerin gösterime sunulacağı ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) konserlerinin yapılacağı program kapsamında, çocuklar için de eğlenceli etkinlikler yer alıyor.


Bugün saat 20.00’de başlayan etkinlik 4 Ağustos tarihine kadar her akşam ücretsiz olarak vatandaşlara sunulacak.



"Yaz boyunca bunlara devam edeceğiz"


Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu program hakkında konuşarak, "Burası Esenler için çok önemli bir mekan. Sadece Esenler gelmiyor, civardaki 8 ilçe insanlarımızın geldiği önemli bir mekan. Gelen insanlar bu güzel mevsimde parkta otururken, sadece oturmuş olmasınlar kültür sanat ile ilgili etkinliklerimiz de kendilerine ev sahipliği yapalım. Yaz akşamlarında yaz şenliği çevresinde programlar yapılıyor. Saat 19.00’da çocuk programları başlıyor, sonra 20.30’da yaz sineması devreye giriyor. Yaz boyunca bunlara devam edeceğiz. Burada zaman zaman konserler, zaman zaman film etkinlikleri, başka etkinliklerle beraber her akşam yaz boyunca, Esenler halkına ve civardaki ilçelere hizmet etmiş olacağız" dedi.



"İki temel şeye çok dikkat ediyoruz"


Yapılan etkinlikte iki temel konuya dikkat çektiklerini belirten Göksu, "Biz bu tür kültür etkinlikleri yaparken, iki temel şeye çok dikkat ediyoruz. Birincisi, kendi kültürel değerlerimizin çocuklarımız tarafından görebilmesi, ikincisi de bu geleneksel kültürümüzde çocuklarımızın motivasyonunu artırıp, onlarında bir kültür sanat insanı olması için katkı sağlanması. Bu anlamada bu etkinliklerimiz zihinsel anlamda, çocuklarımızı, insanları motive eden aynı zamanda da bir şehrin geleceği açısından çok önemli bir kazanım olarak ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.


İlk olarak, edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinden Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Uzun Hikaye" filminin gösterimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:24
  1. kültür
  2. sanat
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