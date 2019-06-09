Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın giriş bölümünde otobüs yoğunluğu oluşmaya başladı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın giriş bölümünde otobüs yoğunluğu oluşmaya başladı.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine giden vatandaşlar İstanbul’a geri dönmeye başladı. Pazartesi günü başlayacak olan mesaiye yetişmek için yollara düşen vatandaşlar Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.

Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen yolcu otobüsleri otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturarak trafiğin yoğunlaşmasına sebebiyet verdi.

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