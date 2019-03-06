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Esen:"Kutuplaştırıcı siyaset terk edilmeli "

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06 Mart 2019 Çarşamba 15:49
Esen:"Kutuplaştırıcı siyaset terk edilmeli "

İnsanları birbirinden uzaklaştıran ve kutuplaştıran siyasetten vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, “Ülkemizin birleştirici siyasete ihtiyacı var” dedi


Seçim çalışmalarına ara vermeden devem eden Esen, Antalya Kahramanmaraşlılar Derneği’yle (KAHMARDER) kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Esen, sert ve kutuplaştıran siyasi dilin terk edilmesi gerektiğinibelirterek insanları ortak payda da buluşturan ve birleştiren siyasete ihtiyaç olduğunu ifade etti.Esen, “Halkın çözüm bekleyen sorunları siyaset üstü bir konudur. Görevimiz, hiçbir ideolojik ayrım yapmadan insanlarımıza daha kolay ve rahat bir yaşam sürecekleri alanlar oluşturmak. Bizim tüm amacımız yaşanabilir bir Türkiye inşa etmek.” dedi.


Babamın oğlu olsa affetmem


Asla vicdana aykırı davranmayacağını dile getiren Esen, “Milletin parasına göz diken babamın oğlu da olsa affetmem. Halkın parası sadece halka hizmet için kullanılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. CHP’ye gönül vermiş herkes bu görüşe sahip. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruş bile olmayacak. Asla vicdana aykırı davranmayacağım. Amacımız, Konyaaltı’nda bayrağı devralacağımız yerden daha ileri taşımak ve sürdürülebilir projeler üretmektir. Tüm bunları yaparken din, dil ve hayat görüşü gözetmeksizin hizmet götüreceğiz. Sizleri asla mahcup etmeyeceğim. Ve iyi ki oy verdik diyeceksiniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:49
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