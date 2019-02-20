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Esendere Ortaokulu il birincisi oldu

Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Esendere Ortaokulu Yıldız Erkek ve Bayan Bocce takımları, il genelinde büyük başarı elde etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:49
Esendere Ortaokulu il birincisi oldu

Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Esendere Ortaokulu Yıldız Erkek ve Bayan Bocce takımları, il genelinde büyük başarı elde etti.


Esendere Ortaokulu Yıldız Erkek Bocce takımı birinci olurken, Yıldız Kız Bocce takımı ise, ikinci oldu. Her iki takım da Nisan ayında yapılacak olan Bocce bölge grup maçlarında Adıyaman’ı temsil edecek.


Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten Esendere Ortaokulu Bocce takım antrenörü Ziya Duran, “Geçen sene Yıldız Erkek Bocce takımımız Türkiye ikincisi oldu. Hedefimiz bu yıl Türkiye şampiyonluğudur. Esendere Ortaokulu olarak okulumuzda Bocce spor kültürü oluştu. Nisan ayında yapılacak olan, müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.Tüm kurum ve Kahta halkının destek ve dualarını bekliyoruz” İfadelerini kullandı.


Esendere Ortaokulu Müdürü İsmail Tümer ise, “Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Böylesine gurur verici bir başarı elde etmesi ve bunu iki yıldır üst üste tekrar etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Böylesine güzel bir spor dalında başarılı olmaları ve sosyal faaliyetlerle diğer okullara örnek olmasından dolayı hepsini tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye şampiyonluğu ile bu başarıyı daha iyi bir şekilde taçlandırırlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:49
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