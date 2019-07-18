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Esen’den hayvan üreticilerine aşı müjdesi

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18 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
Esen’den hayvan üreticilerine aşı müjdesi

Konyaaltı’nın yaylalarında hayvancılıkla uğraşan aileleri makamında ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “20 bin baş hayvanın devlet programlı yıllık aşılarını belediye olarak karşılamak için çalışma başlatacağız” dedi


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özhan Nacar’la birlikte önceki hafta ziyaret ettiği, Harımyurt ve Bakırtepe Yayla sakinleri Esen’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan aileleri makamında ağırlayan Başkan Esen, ailelerin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.



Kalıcı çözümler üreteceğiz


Kendilerinden sonra gelen nesillerin hayvancılığı sürdürmesi için yaylalarda yaşam koşullarının düzeltilmesi gerektiğini dile getiren aileler Esen’den bu konuda destek istedi. Ailelere, hayvancılığın sürdürülebilmesi noktasında gerekli desteği vereceklerini belirten Esen, “Bizim amacımız kırsal alanlarımıza kalıcı çalışmalar yapmak ve devamlılığı olan projeler üretmektir. Yaylalarımızın yok olmasına ve orada yaşayan ailelerin yerinden olmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü yaylacılık aynı zamanda toplumumuzun tarihsel bir geleneği ve yaşam biçimidir” dedi. Esen’in beraberindeki heyetle birlikte, kendilerini yaylada ziyaret etmelerinden son derece memnun olduklarını ifade eden Harımyurt sakinlerinden Eren Dal, “ En son ne zaman bir belediye başkanının veya bir kaymakamın ulaşılması dahi zor olan yaylalarımıza gelip sorunlarımızla ilgilendiğini unuttuk. Sorunlarımızı bizden dinleyip yerinde tespitlerde bulunmak için ziyaretimize gelen Sayın Başkanımıza teşekkürlerimizi iletmek ve hayvancılığın sürdürülebilir hale gelmesi için neler yapılabileceğini konuşmak için kendilerini ziyaret ettik. Çünkü hayvancılığın eskisi gibi yaygın olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



20 bin baş hayvana aşı


Hayvancılığın önemine dikkat çeken Esen, bölge halkının tek geçim kaynağı olan hayvancılığın sürdürülebilir olması için belediye olarak üzerlerine düşeni yerine getireceklerini belirtti. Yaylalarda yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığına değinen Esen, “Biz bu yola çıktığımızda bir hedef koyduk önümüze. Kent ve kırsal bölgelerimiz arasında hiçbir hizmet ayrımı yapmayacağız. Hangi mahallemizde, hangi yaylamızda neye ihtiyaç varsa halkımıza onu sağlayacağız. Geçtiğimiz hafta kırsal bölgelerimize bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bu bölgelerde yaşayan insanlarımız en temel ihtiyaçlar olan yol, elektrik ve barınmadan mahrum bir şekilde hayatlarını zor şartlar altında sürdürüyorlar. Bu sorunları gidermeye yönelik çalışmaları en kısa zamanda başlatacağız. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bölge halkımıza aynı zamanda daha iyi koşullarda hayvancılığı sürdürebilmeleri için belediye olarak destekte bulunacağız. Bunlardan ilki 20 bin baş hayvanın yıllık devlet programlı aşılarını Konyaaltı Belediyesi olarak karşılamak için çalışma başlatmak olacak. Böylece hayvancılıkla uğraşan ailelerimizin yükünü hafifletmiş olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
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