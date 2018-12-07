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Esenboğa'da operasyon! 16 kişi gözaltında

Yolcu bagajlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen yer hizmetleri şirketleri çalışanı 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

07 Aralık 2018 Cuma 01:37
Esenboğa'da operasyon! 16 kişi gözaltında

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'ndaki yolcu bagajlarında meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına ilişkin Çubuk Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren Esenboğa HavalimanıKoruma Şube Müdürlüğü ekipleri ise havaalanında çalışan çok sayıda kişiyi takibe aldı.

16 kişi gözaltında 

Yapılan çalışma sonrası ekipler, yer hizmetleri şirketlerinde görev yapan 16 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, sorguları süren 15 kişi hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın derinleştirileceği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:37
  1. Ankara
  2. Esenboğa Havalimanı

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