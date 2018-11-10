Esenboğa Havalimanı'nda hareketli anlar! Kaçmak isterken yakalandı
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hüseyin Ergen isimli teröristi Esenboğa Havalimanı'nda enselendi.10 Kasım 2018 Cumartesi 15:24
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan, terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalanma kararı bulunan Hüseyin Ergen, Esenboğa Havallimanı'nda yakayı ele verdi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Ergen'in, soruşturma dosyasında Aliboğazı mevkisinde 2010-2014 yıllarında terör örgütü adına faaliyet gösterdiği bilgisi yer alıyor.
Pasaport kontrolü esnasında Hüseyin Ergen'in pasaportunun sahte olduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilirken, zanlı Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak Tunceli'ye götürüldü.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hüseyin Ergen hakkında TKP/ML-TİKKO üyesi olduğu iddiasıyla tutuklama kararı verildi.
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