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Esen: "Konyaaltı’yla evim gibi ilgileneceğim"

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11 Mart 2019 Pazartesi 14:23
Esen: "Konyaaltı’yla evim gibi ilgileneceğim"

Esnafın sorunlarını kendilerinden dinlemek istediğini söyleyen CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, "Evimle, ailemle nasıl ilgileniyor ve ihtiyaçlarını gideriyorsam Konyaaltı’yla da aynı şekilde ilgileneceğim" dedi


Çalışmalarını Liman ve Sarısu Mahallelerinde sürdüren Esen, Konyaaltı’nı kendi evi gibi görüp benimsediğini söyleyerek; “Biz esnafı seçim propagandası yapmak için ziyaret etmiyoruz. Sorunlarını kendilerinden dinleyip gerçekçi çözümler sunabilmek adına bir araya geliyoruz. Tepeden inme bir anlayışla değil tabandan gelen taleplere göre hareket edeceğiz. Bu anlayışımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Halkın neye ihtiyacı varsa onu yapacağız. Beton döküp içi boş binalar dikmek, halktan uzak olan halkın ihtiyaçlarını görmezden gelen şatafat meraklısı iktidar belediyelerinin yönetim anlayışıdır. Biz bunu yapmayacağız” şeklinde konuştu.



Adım adam Konyaaltı


Konyaaltı’nı adım adım gezmeye devam edeceklerini söyleyen Esen, "Nerede ihtiyaç sahibi biri varsa o gelmeden biz ayağına gideceğiz" dedi. Belediyecilikte hızlı ve yerinde hizmet anlayışını benimseyeceklerini ifade eden Esen, vatandaşın ve esnafın sorunlarının bildiklerini söyledi. Esen’nin, sorunlarını dinlemek için kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden esnaf, sorunlarını ve taleplerini Esen’e ilettiler. 1 Nisan itibariyle kendisine iletilen sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağını söyleyen Esen, "Yeni bir anlayışla geliyoruz. Bu anlayışımız halk odaklı ve çözüm odaklı bir anlayış. Sizler adına yapacağımız hizmette vicdanımızı her zaman birinci planda tutacağız. Yastığa kafamı koyduğumda sizlerin sorunlarını çözmenin mutluluğu ve heyecanıyla uyuyacağım. Bir gün bu heyecanı kaybedersem hiç beklemeden yerimi yeni ve heyecan duyan bir arkadaşa bırakacağım. Biz nasıl başladıysak aynı şekilde alnımızın akıyla bırakacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.



Asıl işimiz 1 Nisan’dan sonra başlıyor


Esnaf ve halkla seçildikten sonra da sık sık bir araya geleceklerini belirten Esen, asıl yoğunluklarının 1 Nisan’dan sonra başlayacağını ifade etti. Hedeflerinin sürdürülebilir ve kalıcı projeler yapmak olduğunu söyleyen Esen, “Yapmayı planladığımız projelerimiz esnafın ve halkın sorunlarına kalıcı çözümler bulmak üretecek. Biz dersimize iyi çalıştık. Seçim sürecinde esnafı ziyaret edip seçildikten sonra esnafı unutan bir belediye başkanı olmayacağım. Asıl işimiz 1 Nisan’dan sonra başlıyor. Halkın çözüm bekleyen sorunlarını bir gün bile aksatmadan çözüme kavuşturmak için durmadan çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:23
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