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Esen, “Hizmet en büyük heyecanımız”

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ı ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hizmet en büyük heyecanımız” dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:00
Esen, “Hizmet en büyük heyecanımız”

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ı ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Hizmet en büyük heyecanımız” dedi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a teşekkür etti. Konyaaltı Belediyesi olarak İl Emniyet Müdürlüğü ile her alanda önemli işbirliği içinde olduklarını belirten Semih Esen, yeni emniyet binasının da kendi ilçe sınırları içinde inşa edilmesini son derece önemli bulduğunu söyledi.


Başkan Esen şöyle konuştu; “Huzur olmadan hiçbir şey olmaz. Kalkınma, gelişme, büyüme ancak barış ve huzur ortamında olur. Huzur ortamının sağlanması için de emniyet teşkilatımızla sürekli işbirliği halindeyiz. Konyaaltı’nın ve de Antalya’nın bir huzur kenti olması yolunda yaptıkları çalışmalardan dolayı Emniyet Müdürümüze de teşekkür ediyorum.”


İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise Konyaaltı Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Semih Esen’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Konyaaltı’nın Antalya’nın en huzurlu ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Murat Ulucan, Başkan Esen’le de bu barış ve huzur ortamın daha da pekiştireceklerine inandığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 15:00
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