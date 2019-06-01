Eşekten düşerek uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde eşekten düşerek uçuruma yuvarlanan engelli kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gürlek Mahallesi'nde annesi ile çobanlık yapan bedensel engelli Halil D. (50), bindiği eşek patikayı tırmandığı sırada semerin dönmesi sonucu düştü. Patikanın yanındaki uçurumdan aşağı yuvarlanarak mahsur kalan Halil D, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Halil D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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