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Eşekleri boyayıp Zebra diye yutturdular! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşanan olayda, bir hayvanat bahçesinde bulunan zebraların aslında zebra olmadığı, makyajla zebraya dönüştürülen eşekler olduğu iddia edildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:47
Eşekleri boyayıp Zebra diye yutturdular! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Böylesi daha önce ne görüldü ne de duyuldu. Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hayvanat bahçesinin, "boya ile bir eşeği zebraya benzetmeye çalıştığı" iddiası ülkede büyük ses getirdi. Peki iddialar doğru mu?

Mahmoud Sarhan isimli bir öğrenci tarafından çekilerek Facebook'ta paylaşılan fotoğraf sonrası başlayan tartışmada park yetkilileri olayı yalanladı. Ancak uzmanlar fotoğraftaki canlının zebra türüne olan benzerliği konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Küçük kulaklarının yanında, fotoğraftaki hayvanın yüzündeki "makyaj akıntısına benzer" lekeler de dikkat çekiyor. Ülke medyasına konuşan bir veteriner de zebranın çizgilerinin daha paralel olduğunu, burnunun ise siyah olduğunun altını çiziyor. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafla ilgili konuşan Mahmoud Sarhan isimli öğrenci, kafeste gördüğü iki hayvanın da boyandığını düşündüğünü söyledi.

 

BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Hayvanat bahçesinin yöneticisi Mohamed Sultan ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada hayvanların "sahte" olmadığı konusunda ısrar etti. Bu bir hayvanat bahçesinin, hayvan boyama ile suçlandığı ilk olay değil.

 

2009 yılında İsrail ablukası altındaki Gazze'de bir hayvanat bahçesinin iki eşeği zebraya benzetmek için boyadığı ortaya çıkmıştı. 2013 yılında da Çin'de bir hayvanat bahçesi, mastif tipi bir köpeği Afrika aslanı olarak ziyaretçilere tanıtmaya çalışmıştı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:47
  1. Eşekleri boyadılar
  2. zebra
  3. zebra kılıklı eşek
  4. sahtekarlık

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    oda bişeymi. mısırda eşekleri zebra diye yutturuyorlar, bizde siyasetçi.
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