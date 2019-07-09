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Eşek sütü kremi ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde eşek sütlü sabunun ardından piyasaya çıkan eşek sütü kremi ilgi gördü.

09 Temmuz 2019 Salı 12:56
Eşek sütü kremi ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde eşek sütlü sabunun ardından piyasaya çıkan eşek sütü kremi ilgi gördü. Kremin kadınlar tarafından çok tutulduğunu anlatan Hüseyin Canpolat, kremin cildi tazelediğini ve lekeleri yok ettiğini söyledi.


Burhaniye Ören Çarşısında satışa sunulan eşek sütü kremi adeta yok satıyor. Kremin ciltteki her türlü lekeyi yok ettiğini anlatan güzellik ürünleri satıcısı Hüseyin Canpolat, “ Geçtiğimiz yıl eşek sütü sabununu piyasaya sürmüştük. Cildi tazelediği için ilgi görmüştü. Şimdi ise bu sezonda eşek sütü kremini satmaya başladık. Ciltteki doğum ve güneş lekelerini yok ediyor. Akne ve her türlü lekeyi yok ediyor. Kısa süre önce piyasaya çıkan bu ürün yoğun ilgi gördü. Kutusunu 50 liradan sattığımız ürüne özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdi. Güzelliğe güzellik katıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:56
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