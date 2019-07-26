0553 313 94 23

Eşeğin kamyonet ile yolculuğu görenleri şaşırttı

Yozgat’ın Boğazlıyan-Yenifakılı ilçesi arasında kamyonet kasasına dört tarafından bağlanan eşek, trafikte bir sürücü tarafından görüntülendi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:12
Eşeğin kamyonet ile yolculuğu görenleri şaşırttı

Yozgat’ın Boğazlıyan-Yenifakılı ilçesi arasında kamyonet kasasına dört tarafından bağlanan eşek, trafikte bir sürücü tarafından görüntülendi.


Boğazlıyan-Yenifakılı ilçesi kara yolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasına düşmemesi için halat yardımıyla sıkı sıkıya bağlanan eşeğe yapılan uygulamayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kamyonetin trafikte hızla ilerlerken üzerinde eşeğin virajlarda ayakta durmayı başarması ve yolculuk sırasında etrafını izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Eşeğin kamyonet kasasında yolculuğu bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen öldü
    1. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    2. İzmir ovaları kırmızıya büründü
    3. İflas eden süt fabrikasının satışının..
    4. Kayseri bisikletin merkezi olacak
    5. Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik..
    6. Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele..
    7. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    8. Yunanistan Ege'deki düzensiz..
    9. Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun..
    10. Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi..
    11. Eskişehir İnternet Gazetecileri..
    12. Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı..
    13. Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum..
    14. GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker..
    15. Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘açık hava..
    16. Eşiyle kavga ettikten sonra evden..
    17. Antalya Büyükşehir Belediyesinde grev..
    18. Alanya’da uyuşturucu tacirleri..
    19. BM'den Suriye çağrısı
    20. TBMM Başkanı Şentop’tan gensoru..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi