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Eşeği halıya sarıp ormanda ölüme terk ettiler

Antalya’da, uyuz olduğu gerekçesiyle halıya sarılıp ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
Eşeği halıya sarıp ormanda ölüme terk ettiler

Antalya’da, uyuz olduğu gerekçesiyle halıya sarılıp ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı olduğu gözlenen eşeğe ilk müdahale yapılırken eşeğin gözünden yaşlar döküldüğü gözlendi.


Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce yaklaşık 5 gün önce halıya sarılı vaziyette uyuz eşek bırakıldı. Alanda her sabah yürüyüş yaptığı belirtilen bölge sakinlerinden bir vatandaş, bağıran eşeğin sesini fark etti. Yerde yatar vaziyette acı içerisinde yatan eşeği gören vatandaş, 5 gün boyunca eşeğe ekmek ve su vermeye devam etti. Eşeğin durumunun iyiye gitmediğini fark eden vatandaş, Antalya Candost Derneği’ne haber verdi.



Gözünden yaş geldi


İhbarın ulaşmasıyla eşeğin yanına gelen dernek yetkilileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı eşeğe ilk müdahalede bulundu. Yardım sırasında Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık’ın ’Geldik biz, iyi olacaksın’ dediği sırada eşeğin gözünden yaş geldiği gözlendi. Ardından eşek, tedavi edilmek üzere hayvan ambulansı ile hayvanat bahçesine götürüldü.



Dernek Başkanı Arife Yanık, hayvanın uyuz olduğu gerekçesiyle ormanlık alana sahipleri tarafından atıldığını tespit ettiklerini belirterek, “Su ve ekmek verilmese ölebilirdi. Bu sayede hayatta kalıyor ama fazla da vakti kalmamıştı. Yaralarını ilaçla temizledik. Ardından tedavisi için hayvan ambulansı ile hayvanat bahçesine götürdük” dedi.


Yanık, eşeği ölüme terk edenler için suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
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