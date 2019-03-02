0553 313 94 23

Eşeğe akü ve siren takıp eylem yaptı

Yozgat’ta çiftçilik yapan Bilal Nazlı isimli vatandaş, uğradığı haksızlığı dile getirmek için eşeğine akü ve siren sistemi takarak eylem yaptı.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:02
Eşeğe akü ve siren takıp eylem yaptı

Yozgat’ta çiftçilik yapan Bilal Nazlı isimli vatandaş, uğradığı haksızlığı dile getirmek için eşeğine akü ve siren sistemi takarak eylem yaptı.


Nazlı, ödediğini iddia ettiği 200 bin liralık senet için hakkında icra takibi başlatılınca protesto için Yerköy’ün İğdecik köyünden eşekle Yozgat’a geldi. Ödediğini iddia ettiği senet fotokopisi ve ödeme dökümünü eşeğin boynuna asan Nazlı, Yozgat sokaklarında “Ben mağdur oldum, siz mağdur olmayın” diye bağırdı.


Yozgat’ta çiftçilik yapan Bilal Nazlı, traktör ve tarım aletleri aldığı özel bir firmaya borcu karşılığında senet verdi ve iddiasına göre borcunu ödedi. Borcunu ödemesine rağmen alacaklı firma borç senedini icra yoluyla tahsil edebilmek için işleme koydu. Borcu olmadığını anlatamayan Bilal Nazlı, Yozgat caddelerinde senet fotokopisini ve ödeme dökümünü köyden getirdiği eşeğinin boynuna astı. Dikkat çekmek için eşeğinin semerine akü koyup reflektör lambası takan 51 yaşındaki Bilal Nazlı, “Ben mağdur oldum, siz mağdur olmayın. Ödediğiniz senedinizi hiçbir yerde bırakmayın” diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.


Borcu olmadığını ve traktörünün elinden alındığını iddia eden Nazlı, “Ben borcumu ödedim. Şimdi devlet memurluğundan emekli oldum. Emekli ikramiyemi elimden almak için ödediğim senedi icraya koymuşlar. Elimden bir şey gelmiyor. Onun için sesimi bu şekilde duyurmaya çalışıyorum” dedi.


Derdini çevrede toplanan kalabalığa anlatan Nazlı, protestosunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    1. Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    2. Muş’ta 5 metrelik karla mücadele..
    3. Muttalip’te Ahmet Ataç coşkusu
    4. Tarihi konaklar, madde bağımlıların..
    5. İzciler topluma hizmet faaliyetleri..
    6. Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra..
    7. Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı..
    8. Rostock Havalimanı Antalya’ya talip
    9. Ayvacık’ta teprem
    10. Bakan Yardımcısı Uçarmak’tan..
    11. Özel çocuklara diş bakımı
    12. ASO Başkanı Özdebir: "İşletmelerimizin..
    13. Zeybekci: " Hedefimiz burada 30 bin..
    14. Büyükçekmece Plak Günleri Seyyal Taner..
    15. Tümtürk: "Türkiye’nin Doğu Türkistan..
    16. Ataç, ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerini..
    17. Mehmet Baransu'nun eniştesi enselendi!
    18. Başkan Erdoğan konuşuyor
    19. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma!..
    20. Binali Yıldırım, Pendik'te
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...