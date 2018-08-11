Katil Esed İdlib'e saldırdı! 25 kişi öldü

Suriye’de savaş uçaklarının, İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Urum el Kübra'ya düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin, sivil savunma kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri gün içerisinde, İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, Temaniya beldesi, Sukeyk ve Tüh köyü, Hama kırsalındaki Latamne ve Latmin bölgesi, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na ve Halep ilinin batısındaki Urum el Kübra'ya hava ve kara saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) medya sözcülerinden Enes Diyab, AA'ya yaptığı açıklamada, "Rus hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Halep ilinin batı kırsalındaki Urum el Kübra bölgesine düzenlediği saldırıda en az 20 sivil yaşamını yitirdi" dedi.

Saldırılarda yaralanan siviller çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sivil savunma ekipleri de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipleri bölgede saldırıların sürdüğünü ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Esed rejiminin, gün içerisinde Han Şeyhun ilçesi ve Tüh köyü yakınlarında düzenlediği 5 sivil yaşamını yitirmişti. Böylece bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

ESED, SONRAKİ HEDEFİNİN İDLİB OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Beşşar Esed, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamıştı. Esed, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarındaki sivili terörist olarak gördüklerini ifade ederek tehdit etmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.