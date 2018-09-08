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Esed'le PKK çatışıyor! 17 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeydoğunda bulunan Haseke'de rejim askerleriyle YPG/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda şuana kadar 11 rejim askeri ve 7 YPG/PKK'lı terörist öldü.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:36
Esed'le PKK çatışıyor! 17 kişi hayatını kaybetti

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah Haseke'nin Kamışlı ilçesinin bazı noktalarında varlık gösteren Esed rejimine bağlı güçlerle ilçeyi işgal eden YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan gerginlik çatışmaya dönüştü.

Devam eden çatışmalarda 11 rejim askeri ve 7 YPG/PKK'lı teröristin öldüğü bildirildi. Ayrıca, birkaç YPG/PKK'lının da yaralandığı kaydedildi.

Kaynaklar, çıkan çatışmalara, rejim güçlerinin Haseke-Kamışlı yolu üzerine kurduğu kontrol noktasında Kamışlı'daki gençleri tutuklamasının neden olduğunu aktardı.

Daha önce de Haseke ilinde taraflar arasında benzer çatışmalar yaşanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik karesi yer alıyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:36
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