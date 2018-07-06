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Esed'in kimyasal katliamı tescillendi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) bağlı Durum Tespit Misyonu (FFM), Suriye rejiminin, 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı izleri bulduğunu bildirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 22:47
Esed'in kimyasal katliamı tescillendi

KSYÖ'nün, Suriye rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği kimyasal silah saldırısına ilişkin ara raporu açıklandı.

KLOR GAZLI SALDIRI

Örgütten yapılan açıklamada, FFM'nin yayımlanan ara raporunda, 7 Nisan'da Suriye'nin Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda farklı klor gazı maddelerinin izleri bulunduğunu, bunun yanı sıra sinir gazına dair bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, elde edilen sonuçların önemini ve nihai sonucu belirlemek için ekip tarafından çalışmanın devam ettiği ifade edildi. Bulgulara, iki bölgede yapılan araştırma, deneyler ve dinlenilen şahitlerden edinilen bilgiler sonucu ulaşıldığı öğrenildi.

RAPOR BM'YE SUNULDU

Açıklamada, raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi. Rejimin, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 22:47
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