Eski Suriye Başbakanı: Rusya, Esed'e destek vererek hata yaptığını anlayacak

Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Eski Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Katar merkezli Al-Jazeera televizyonuna verdiği ve kendi Twitter hesabından paylaştığı röportajda, "Rusya, er ya da geç Beşar Esed'in tüm bu çabayı ve desteği hak etmediğini ve Esed'e destek vererek hata yaptığını anlayacak." ifadelerini kullandı.

"REJİMİN DURUMU İYİCE KÖTÜLEŞTİ"

Hicab, "Çünkü ortada başarısızlıklar dizisi var. Kendi yanlılarının aleyhine bile olsa hatta bütün halkın aleyhine bile olsa yalnızca kendi çıkarlarına önem veren bu rejimin durumu gittikçe kötüleşti." görüşünü paylaştı.

"ESED'İN GENELKURMAY KARARGAHI BİLE RUSLARIN HİMAYESİ ALTINDA"

Rejimin elinde imkanları olmadığını, İdlib'i kontrol altına almak için askeri yeterliliği bulunmadığına dikkati çeken Hicab, "Herkes biliyor ki hatta Esed ve komutanları da biliyor ki hepsi Rus özel güçlerinin vesayeti ve himayesi altında. Hatta Şam'daki Genelkurmay karargahı bile Rus güçlerinin himayesi altında." değerlendirmesinde bulundu.

"ESED'İN KAZANDIĞINI ZANNETMEYİN"

Esed'in kazandığını zannedenlere seslenen Hicab, "Suriye devletinin yapısında şu anda çok ciddi zayıflıklar var. Rejime bağlı bölgelerdeki mevcut kaos hali ve milisler ile rejim güçleri arasında tasfiyeler gibi kabul edilemez durumlar yaygın." ifadesini kullandı.

"TAMAMI ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNAN 40'TAN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Hicab, rejim güçlerine bağlı subayların da arasında olduğu, tamamı üst düzey görevlerde bulunan 40'tan fazla kişinin öldürüldüğü bilgisini vererek, rejimin şu an en kötü durumunu yaşadığını kaydetti.