Esed'in kardeşinden, Şam'da alçak düzen!

2016 ylının sonunda Esed milislerinin kontrolü ele geçirmesinden günümüze dek, Şam'ın batı kırsalındaki Derkhbeya kasabası, zehir kenevir ekiminin aktif olduğu askeri bir kışlaya dönüştürüldüğü iddia edildi.

Büyük bir zehir madde çiftliğine dönüşen kasabada olup bitenler hakkında özel bilgiler edinen Orient Net haber sitesi, narkotik maddelerin halk komiteleri tarafından yetiştirildiğini ve onların arkasında da Beşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in başını çektiği Dördüncü Tümen olduğunu aktardı.

Korkmuyorlar!

Kasabadan özel bir kaynak, Orient Net'e, zehir maddelerin şu anda halk komitelerinin liderleri tarafından açıkça yetiştirildiğini ve bu hususta Dörüdüncü Tümen’in, denetimleri de sağlayarak, onlara ziyadesiyle kolaylık sağladığını bildirdi. Aktarılan bilgiye göre kasabada üretilen zehir maddelerin bir kısmı kasaba içinde tanıtılıp satılırken bir kısmı da civardaki köy ve kasabalara ulaştırılıyor. Halk Komitelerinin sözde lideri "Taysir al-Shilawi"nin kasabada kenevir ekiminin vaftiz babası olarak kabul edildiği de söylenenler arasında. Zehir madde üretimi için ayda yaklaşık 20 bin litre mazot tahsis eden Shilawi’nin, başlangıçta köy topraklarında tütün yetiştirmek için lisans aldığı bildirildi. Kaynağa göre, Tayseer ve Muhammed el-Shilawi, zehir maddelerin ekimi ve tanıtımı için dokunulmazlığa sahip. Dolayısıyla herhangi bir yasal ve güvenlik sorunundan korkmuyor.

Raporlarda yer alıyor

15 yaşındaki oğlunu Esad milisleri arasına katılmaktan kurtaramayan Ebu Ahmed ise bu durumdan şöyle yakınıyor: Onu kontrol edemedim, esrar bağımlısı oldu ve bu yöntemle işe alınan tek çocuk değildi.

Orient, Esad rejimi, İran milislerinin ve Hizbullah'ın kontrolü altındaki birçok alanı, başka ülkelere kaçırmadan önce zehir madde üretmek için yuvalara dönüştürdüğünü daha önceki raporlarda belgelemişti.

Halk komiteleri, gençleri kendi saflarına çekmek için para teşvikine başladı. Çocuklarını zehir ekiminden korumak isteyen ailelerinin ise bölgeden taşınmayı arzuladığı biliniyor. Derkhbeya sakinlerinden biri olan Ümmü Muhammed, Orient'e, Dördüncü Tümen'in işe alım sürecinden tek oğlu Muhammed'i korumak için civardaki Zakia şehrine taşınmayı tercih ettiğini söyledi. İfadesine göre narkotik maddeler, gençleri Esad milisleri arasına çekmenin en iyi yollarından biri.

Dünya biliyor!

7 Mayıs'ta İngiliz The Guardian gazetesi, narkotik hap endüstrisinin Esad rejimi için ekonomik bir arter haline geldiği konusunda uyarı yaparak rejimin ve güvenlik servislerinin bu yasadışı faaliyetlerdeki rolüne işaret etmişti.

Operasyon Analizi ve Araştırma Merkezi (COAR) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Suriye'de 2020 yılında narkotik ve Captagon ihracatı 3 buçuk milyar dolardan az olmayan bir piyasa değerine ulaştı.